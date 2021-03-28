الأولمبية تهنىء اتحاد السباحة وفريدة عثمان بذهبيات بطولة أمريكا الدولية ISCA

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، التهنئة لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، على التألق للسباحة فريدة عثمان وتحقيقها أربع ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في بطولة أمريكا الدولية ISCA.

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وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالنتائج المميزة التي حققتها السباحة المصرية فريدة عثمان، والتأهل لأولمبياد طوكيو وسط مشاركة من أفضل السباحات في بطولة أمريكا الدولية ISCA.

حققت فريدة عثمان أربع ميداليات ذهبية في البطولة في سباقات 100 متر