الأولمبية تهنىء اتحاد السباحة وفريدة عثمان بذهبيات بطولة أمريكا الدولية ISCA

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، التهنئة لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، على التألق للسباحة فريدة عثمان وتحقيقها أربع ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في بطولة أمريكا الدولية ISCA.
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وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالنتائج المميزة التي حققتها السباحة المصرية فريدة عثمان، والتأهل لأولمبياد طوكيو وسط مشاركة من أفضل السباحات في بطولة أمريكا الدولية ISCA.
حققت فريدة عثمان أربع ميداليات ذهبية في البطولة في سباقات 100 متر
وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن ما يتحقق خلال الفترة الحالية من بطولات للاعبين مؤشر يدعو للتفاؤل قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، ويأتي في ظل النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية خلال السنوات الحالية في ظل الدعم الكبير من الدولة المصرية للرياضة والرياضيين.