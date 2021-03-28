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الأولمبية تهنىء اتحاد السباحة وفريدة عثمان بذهبيات بطولة أمريكا الدولية ISCA

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ياسر رشاد - القاهرة -  وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، التهنئة لاتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، على التألق للسباحة فريدة عثمان وتحقيقها أربع ميداليات ذهبية خلال مشاركتها في بطولة أمريكا الدولية ISCA.

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وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالنتائج المميزة التي حققتها السباحة المصرية فريدة عثمان، والتأهل لأولمبياد طوكيو وسط مشاركة من أفضل السباحات في بطولة أمريكا الدولية ISCA.
حققت فريدة عثمان أربع ميداليات ذهبية في البطولة في سباقات 100 متر

حرة و100 متر فراشة و50 متر حرة و50 متر فراشة. 
وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن ما يتحقق خلال الفترة الحالية من بطولات للاعبين مؤشر يدعو للتفاؤل قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، ويأتي في ظل النجاحات التي تحققها المصرية خلال السنوات الحالية في ظل الدعم الكبير من الدولة المصرية للرياضة والرياضيين.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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