الامارات | الحكم عمار الجنيبي يُدير ودية الكويت ولبنان في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم عمار الجنيبي يُدير ودية الكويت ولبنان في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم طاقم تحكيم دولي إماراتي لإدارة المباراة الودية التي تجمع المنتخبين الكويتي واللبناني غداً الإثنين في ملعب شرطة دبي الساعة 17:45 مساء .

ويضم الطاقم كل من عمار الجنيبي (ساحة) أحمد الراشدي (مساعد أول) جمعة المخيني (مساعد ثان) ناصر آل علي (حكماً رابعاً).

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