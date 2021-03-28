شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجري تعديلات على تشكيل الأهلي امام المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي اجراء تغييرات على التشكيل الاساسي للفريق بالدفع بعدد من اللاعبين اللذين لم يشاركوا في المباريات الاخيرة حتى يمنحهم فرصة في التواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويبحث المدير الفني امكانية الدفع بمروان محسن من بداية المباراة في مركز رأس الحربة، بينما ينتظر المدير الفني انضمام والتر بواليا مهاجم الفريق إلى بعثة الفريق في السودان بعد المشاركة في معسكر منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لامم افريقيا.