شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع عن شكوى حسام البدري بعد تدخل أحمد مجاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تراجع مسئوولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن شكوى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد إصراره على اختيار أيمن أشرف للتواجد في معسكر مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا رغم إصابته.

جاء ذلك بعدما تدخل أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والذي شرح لمسئوولي الأهلي الأسباب التي دفعت المدير الفني للمنتخب لضم اللاعب، وحقيقة عدم انضمام رمضان صبحي لاعب بيراميدز الذي استبعد بسبب الإصابة.

وتأكد مسئوولو الأهلي أن البدري استبعد صبحي بعدما حضر اللاعب إلى المعسكر وسلم تقريرا طبيا للجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا حول إصابته، وفي الوقت الذي حذر فيه مسئوولو الأحمر من مشاركة أيمن أشرف مع المنتخب حتى لاتتفاقم إصابته ويشارك في مواجهة الفريق أمام المريخ السوداني.