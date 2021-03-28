شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري ينصح كهربا بإنهاء أزمته مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نصح حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بإنهاء أزمته داخل القلعة الحمراء حتى يتم ضمه في المعسكر المقبل للمنتخب.

وعلمت «المصري اليوم» أن البدري اشتكى من غياب كهربا خلال المعسكر الجاري، مؤكدا على أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة كانت ستساعد الفريق على التفوق أمام كينيا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.