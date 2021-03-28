شكرا لقرائتكم خبر عن فاتح تريم يفاضل بين مصطفى محمد وفالكاو لقيادة هجوم جالاتا سراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية تركية، أن فاتح تريم، المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي، ينوي تغيير خطة اللعب في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «فاناتيك» التركية، أن فاتح تريم، يرغب في العودة إلى الخطة السابقة 4-1-4-1، واختيار مهاجم واحد فقط يقود الخط الهجوم بين النجم المصري مصطفى محمد والكولومبي رادميل فالكاو، لقيادة هجوم الفريق في الفترة المقبلة.

وجاء قرار فاتح تريم، بعدما أثبتت طريقة اللعب بالثنائي مصطفى محمد ورداميل فالكاو، في خط الهجوم، فشلها، والتي كان أخرها الخسارة أمام ريزا سبور بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويستعد جالاتا سراي لمواجهة هاتاي سبور، المقرر لها 3 ابريل المقبل، في الجولة الـ 32 من الدوري التركي.

يذكر أن مصطفى محمد يقدم مستوى مميز للغاية منذ انتقاله لفريق جالاتا سراي في يناير الماضي، حيث لعب 8 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خلالها 5 أهداف.