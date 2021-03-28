شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس يشن هجومًا عنيفًا ضد أشرف صبحي: الزمالك مقبرة وزراء الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، هجوما عنيفا ضد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بسبب رفضه تنفيذ حكم تعيين لجنة لإدارة النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية أو الانتخابات.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «يعتقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن من حقه أن يفعل ما يشاء في نادي الزمالك على أساس أن نادي الزمالك عزبته الموروثة فهو لا يريد أن ينفذ أحكام المحاكم ومراكز المنازعات وبينه وبين قانون الرياضة (تار بايت) وانا لا أفهم هذا الرجل ولكني على يقين انه متردد وليس صاحب قرار..يتبع».

وأضاف: «ويريد تهميش حكم صدر بأنه يجب تعيين لجنة لإدارة النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية أو الانتخابات أيهما أقرب وهذه اللجنة تتكون من مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير نشاط رياضي ويريد أن يعين رئيس ونائب رئيس ومدير مالي ومدير نشاط ويختار للرئاسة من نفذ رصيده سواء كسمعة مالية أو علمية .يتبع».

واختتم: «ارتدع.. فنادي الزمالك مقبرة وزراء الشباب والرياضة واسأل من سبقوك وعليك أن تكون رقما وألا تكون صفرا حتى يتذكرك الزملكاوية بالخير وبالمناسبة انا ليس لي أية أطماع في مناصب في نادي الزمالك وانا أريد له الرقي والرفعة وتجاوز أزماته بابنائه وليس بطراطير وبهلوانات..».

تغريدات ممدوح عباس

تغريدات ممدوح عباس