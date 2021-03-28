شكرا لقرائتكم خبر عن بتوصية من حلمي طولان.. إنبي يرفض شراء ظهير طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي انبي، عدم تفعيل بند شراء إيهاب سمير، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم من نادي طنطا في الفترة المقبلة.

وجاء قرار مسؤولو نادي انبي، بناء على توصية من حلمي طولان، المدير الفني للفريق البترولي، لعدم قناعته بمستوى اللاعب وفشله في إثبات جدارته مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ويعتمد المدير الفني لانبي على الظهير الأيمن مصطفى دويدار، في مركز الظهير الأيسر، بعدما نجح اللاعب في الظهور بمستوى مميز في المباريات الماضية وتثبيت أقدامه في هذا المركز.

يذكر أن إيهاب سمير، انضم إلى صفوف انبي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من نادي طنطا، أحد أندية القسم الثاني مقابل لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل 500 ألف جنيه.