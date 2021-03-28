شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للمقاصة يستعيد خدمات «نجمه» أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، لخدمات عصام صبحي، ظهير أيمن الفريق، خلال مباراة سموحة المقبلة.

ويأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بمزق في الرباط الداخلي للركبة، التي تعرض لها خلال مواجهة الزمالك في مسابقة الدوري، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف، وهو ما ابعده عن الفريق في المباريات الماضية.

وسيكون مشاركة اللاعب في مباراة سموحة، من عدمه وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة محمد عبدالعظيم «عظيمة» والذي تولى المسئولية خلفا لايهاب جلال، الذي انتقل لتدريب الإسماعيلي.

ويلتقي مصر المقاصة مع سموحة الجمعة المقبل، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.