شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تحاضر في تعديلات «الفيفا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنظم رابطة الدوري السعودي للمحترفين ورشة عمل عن بعد بعنوان (التعديلات في لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين)، في إطار تعاون بين الرابطة ومنظمة الروابط العالمية.

وتستهدف ورشة العمل -المزمع إقامتها يومي الإثنين والثلاثاء القادمين- الرؤساء التنفيذيين، ومديري الاحتراف، والمديرين القانونيين لأندية الدوري السعودي للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن بن سلمان للدرجة الأولى، بالإضافة إلى المدربين المحترفين والوسطاء المعتمدين.

وتهدف الورشة إلى رفع وعي المشاركين المستهدفين بالتعديلات في لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين.