شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبى الزمالك الثلاثا قبل السفر إلى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا الثلاثاء المقبل، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وتأتى المسحة قبل سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الإفريقي.

وينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ظهور نتيجة المسحة الطبية الأربعاء، والتى سيقوم بناءً عليها باختيار قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر.