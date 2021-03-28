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مسحة طبية للاعبى الزمالك الثلاثا قبل السفر إلى الجزائر

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القاهرة - سامية سيد - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس   الثلاثاء المقبل، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وتأتى المسحة قبل سفر الفريق إلى الجزائر لمواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الإفريقي.

 

وينتظر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ظهور نتيجة المسحة الطبية  الأربعاء، والتى سيقوم بناءً عليها باختيار قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى الجزائر الخميس المقبل، لمواجهة فريق المولودية فى المباراة المقرر لها السبت المقبل في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا

وفضل الجهاز الفنى للزمالك عدم السفر مبكرًا إلى الجزائر، حيث كان يدرس كارتيرون ومعاونوه السفر الثلاثاء أو الأربعاء، حتى يحصل اللاعبون على فترة أكثر للتأقلم مع الأجواء، قبل أن يتم الاستقرار على السفر الخميس على متن الطائرة الخاصة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة صباح الخميس قبل التوجه إلى الجزائر، على أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسى على ملعب مواجهة المولودية الجمعة فى موعد المباراة.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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