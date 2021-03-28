شكرا لقرائتكم خبر عن روقان بانون.. حماس الحاوى.. عودة متولى وظهور أيمن أشرف فى مران الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، عودة أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق إلى التدريبات بعد غيابه الفترة الماضية لمعاناته من آلام فى الركبة كانت سبباً فى استبعاده من المنتخب الوطني الذى يخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على فيس بوك صوراً من تدريبات الفريق، وظهر الحماس على وليد سليمان صانع ألعاب الفريق، كما ظهر بدر بانون فى حالة انسجام مع زملائه بينما دخل أجايى وعلى لطفي فى وصلة هزار.



اجاي



أيمن اشرف



بدر بانون



محمود متولي



مران الاهلي



وليد سليمان

واستقر الجهاز الفني للأهلي، على عودة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر للانتظام في التدريبات الجماعية بعد العودة من رحلة السودان، عقب مواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة الخرطوم، بعد انتهاء العقوبة الموقعة على اللاعب.

وسبق وقرر الجهاز الفني للأهلي تغريم محمود كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر بعد تصرفه غير اللائق تجاه بيتسو موسيماني المدير الفني داخل غرفة ملابس اللاعبين، بعد مباراة فريقه ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري.

ويواصل محمود كهربا تدريباته المنفردة في صالة الجيم وتحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالقلعة الحمراء، انتظارا للعفو عنه من قبل موسيماني، بعدما أبدى اللاعب مرونة في تقبل العقوبة والالتزام بقرار الجهاز الفني.