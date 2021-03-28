سلبية مسحة كورونا للاعبى المنتخب قبل مواجهة جزر القمر غداً

ويشهد فندق إقامة المنتخب الوطنى تطبيق الإجراءات الطبية للوقاية من فيروس كورونا بشكل كبير، وتم منع الزيارات داخل الفندق، بجانب عزل كل لاعب فى غرفة منفصلة مع منع التجمعات والاختلاط بجانب التعقيم والتطهير المستمر للغرف والدور الذى يقيم فيه الفراعنة.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل الإيجابى 1-1 أمام كينيا إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر غدا الاثنين ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم أفريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.