شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبى المنتخب قبل مواجهة جزر القمر غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو المنتخب والجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى سلبية، قبل مباراة الغد أمام جزر القمر فى ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.
ويشهد فندق إقامة المنتخب الوطنى تطبيق الإجراءات الطبية للوقاية من فيروس كورونا بشكل كبير، وتم منع الزيارات داخل الفندق، بجانب عزل كل لاعب فى غرفة منفصلة مع منع التجمعات والاختلاط بجانب التعقيم والتطهير المستمر للغرف والدور الذى يقيم فيه الفراعنة.
ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.
وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم أفريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.