شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات ربع نهائي دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات دور ربع نهائى دورى سوبر سيدات كرة السلة، بمشاركة فرق سبورتنج والأهلى، والجزيرة والصيد وهليوبوليس والتأمين والشمس بالإضافة إلى سموحة.

وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة، وتحدد يوم 3 أبريل المقبل لمباريات الذهاب، بينما يوم 6 من نفس الشهر للقاءات العودة، حيث يلتقى المركز الأول مع الثامن، و الثانى مع السابع، والثالث مع السادس، ويلتقى الرابع مع الخامس.

ومن المقرر أن يلتقى كل من سلة سبورتنج مع الصيد، والأهلى مع الشمس، وهليوبوليس مع سموحة، بينما يلتقى الجزيرة مع مصر للتأمين.

وبالانتقال إلى مواجهات الفرق من التاسع إلى السادس عشر والتى تتنافس على مراكز البقاء فى مسابقة الدورى والابتعاد عن مراكز الهبوط فجاءت كالتالي:

الزهور (التاسع) ضد الترام (السادس عشر)

الغابة (العاشر) ضد البنك الأهلى (الخامس عشر)

جزيرة الورد (الحادى عشر) ضد الأولمبى (الرابع عشر)

الزمالك (الثانى عشر) ضد مدينة نصر (الثالث عشر).