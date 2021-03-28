شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نورهان أشرف لاعبة اليد: باسل الخياط نجمى المفضل ونفسى أكون طبيبة نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "نورهان أشرف" لاعبة كرة اليد فى نادى الزمالك، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرقص.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

جراتان.

من نجمك المفضل؟

باسل الخياط .

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

طبيبة نفسية.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ هستخدم العنف علشان لازم كل بنت تكون عارفة تحافظ على نفسها.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

مفيش حد عاوزة أكون زيه.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

الفورمال أكتر.