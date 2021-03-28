شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يسعى لتجهيز المصابين لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يسعى عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لتجهيز اللاعبين المصابين لمواجهة الإتحاد السكندري.

ويلتقي المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري 5 إبريل المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبذل الجهاز الطبي لذئاب الجبل بقيادة الدكتور وائل نبيل، جهودًا مكثفة من أجل تجهيز اللاعبين المصابين لمواجهة زعيم الثغر، على رأسهم محمد سالم، الذي يعاني من الاصابة في الغضروف، وفادي نجاح الذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية وعبدالرحمن فاروق، وذلك بعدما تأثر الفريق بغيابهم عن المباريات الماضية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 21 غيرها.