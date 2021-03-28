شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يمنح لاعبي سيراميكا كليوباترا راحة والفريق يستأنف تدريباته غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

منح هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، راحة سلبية للاعبيه من التدريبات، اليوم الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين.

وقرر هيثم شعبان منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، بعد نهاية معسكر الفريق المغلق بالسويس، والذي استمر لمدة 5 أيام انتهى بلقاء ودي أمام فريق كوكاكولا فاز خلاله سيراميكا كليوباترا برباعية.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي مساء السبت المقبل، على ملعب استاد الإسماعيلية، بالجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.