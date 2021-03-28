شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يبلغ الزمالك بعدم تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبلغ الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مسؤولو النادي بعدم تجديد عقده مع الفريق والذى ينتهي في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدم عدم توصله إلى اتفاق مع القلعة البيضاء حول المقابل المادي.

وعلمت «المصري اليوم»، أن الليبي مهند عون، وكيل ساسي، تمسك بحصول اللاعب على 2 مليون و400 ألف يورو في الموسم الواحد، وهو الأمر الذي يشكل عبء على خزينة نادي الزمالك في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها.

وكان الزمالك قد قدم عرضه الأخير للاعب بالحصول على مليون و750 ألف يورو، مع توفير 685 ألف يورو من مستحقات الموسم الماضي، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب وتمسك بالحصول على المقابل المادي الذي يريده وهو 2 مليون و400 ألف يورو.

وكلف ساسي وكيله بسرعة البحث عن عرض مادي مُغري في إحدي الدوريات الخليجية تمهيدًا للرحيل في نهاية الموسم الجاري، حيث من المنتظر أن يرحل اللاعب عن الزمالك في نهاية عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، ومن المفترض أن لا يكمل التونسي الموسم الجاري مع الزمالك في بطولة الدوري.