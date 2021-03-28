شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جزر القمر يتحفز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفع منتخب جزر القمر شعار التحدي والندية للفراعنة منذ وصولهم القاهرة استعدادا لمباراة مصر المقرر أن تجمع المنتخبين غدا في ختام التصفيات الأفريقية وقال أمير عبده المدير الفني لجزر القمر أن التأهل للأمم الإفريقية أعطانا نوعا من الهدوء أثناء الاستعداد والتحضير لمواجهة مصر وبالتأكيد ستكون مباراة قوية«.

وأضاف: «مصممون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام مصر والأفضل في الملعب سيحقق الفوز».

وواصل «منتخب مصر واحدا من أقوى فرق قارة إفريقيا على المستوى الفني والتكتيكي وشاهدنا منتخب كينيا قدم أداء قوي ضد الفراعنة وهذا يمنحنا حافزا للعب مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية».

وأكمل «منتخب مصر يضم عددا من اللاعبين المميزين مثل تريزيجيه وأفشة وأيضا محمد الشناوي الذي أستمتع بمشاهدته كثيرا».

وشدد «منتخب مصر أيضا به لاعبين ذو إمكانيات عالية وهذا يجعلنا نقدم مباراة قوية ونزيد من مستوانا حتى نظهر بشكل مشرف أمام الفراعنة».