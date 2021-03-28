شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يرصد 100 مليون يورو فى صفقات الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية عن ميزانية نادي ميلان الإيطالي استعداداً لتدعيم «الروسونيري» في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة، أن إدارة ميلان حددت ميزانية 100 مليون يورو لتدعيم الفريق استعداداً للموسم الجديد 2021-2022.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي الروسونيري سيضعون 100 مليون يورو ميزانية في انتقالات الصيف، مع ميزانية التأهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا حال الاستمرار في وصافة جدول مسابقة الدوري الإيطالي أو خطف الصدارة والتتويج باللقب، بالإضافة إلى بيع عدد من اللاعبين.

وكان ميلان قد تعاقد مع فيكايو توموري قلب دفاع تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.