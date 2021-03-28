شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة مباريات الدورى الممتاز.. ومباراتي الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

من المقرر أن يستأنف الدورى الممتاز المصرى نشاطه عقب انتهاء المنتخب الوطني من ختام مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم المقرر انطلاقها العام المقبل وتحدد يوم الجمعة موعد استئناف النشاط المحلى بمباراتين في الدورى الممتاز.

حيث من المقرر ان يلتقي فريقي وادي دجلة مع الانتاج الحربي عند الخامسة مساء ثم يلتقي مصر المقاصة مع سموحة عند السابعة مساء وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

ويتم استكمال مباريات الجولة السبت بمباراتين الاولى تجمع المصري ومع طلائع الجيش وسيراميكا مع الاسماعيلي.

ومن المقرر ان يلتقي الاهلى مع النصر في كأس مصر عقب انتهاء مبارياته الأفريقية بينما يلتقي الزمالك مع حرس الحدود في نفس البطولة .