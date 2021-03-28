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نجم برشلونة بديل رونالدو في يوفنتوس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع عثمان ديمبلي، في الصيف المقبل، ليكون بديلا للبرتغالي ، حال رحيله عن السيدة العجوز في نهاية الموسم الجاري.

وأضافت: «يوفنتوس، يرغب في التعاقد مع ديمبلي، منذ الموسم الماضي، وقرر تجديد المفاوضات مع اللاعب في الفترة المقبلة، ليكون بديلا للنجم البرتغالي، خاصة بعد كبر سن الأخير ووصوله إلى عامه الـ٣٦».

يذكر أن ديمبلي، لعب مع برشلونة هذا الموسم 22 مباراة في مسابقة ، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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