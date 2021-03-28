شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: ظهور عناصر جديدة أمام جزر القمر.. والنني سيقود المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يختتم اليوم الأحد عند السادسة مساء المنتخب الوطني الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، استعداداته لمباراة جزر القمر المقرر لها غدا في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون العام المقبل.

و يحتل الفراعنة المركز الأول بالمجموعة السابعة برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد جزر القمر الذي تأهل لأول مرة في تاريخه لنهائيات بطولة الأمم.

وتحدد موعد مباراة مصر وجزر القمر في السادسة من مساء الاثنين على استاد القاهرة

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب قد تعرض لحملة شديدة من النقد بسبب تواضع الأداء في مباراة كينيا الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت في نيروبي، وأبدت الجماهير تخوفها من المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الفراعنة، وهو ما جعل البدري يخرج عن صمته ويؤكد أن التأهل أهم من الأداء حاليا وسيعالج جميع الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في مباراة كينيا لتلاشيها في مباراة اليوم.

وقال البدري: كل مرحلة ولها متطلبات ولست قلقا بشأن المستوى الذي ظهر عليه المنتخب أمام كينيا، لكوننا مطالبون بحسم التأهل وعدم الانتظار للمباراة الأخيرة.

وتابع المدير الفني: لا يوجد لدى مشكلة في كل منتقدي أداء اللاعبين ولهم كل الحق خصوصا وأن المنتخب الوطني يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولكن ظروف الطقس وملعب المباراة أثروا على أداء اللاعبين.

وكشف البدري أن هناك مباريات لا ينتظر منها الأداء خصوصا وأن الحساب لن يكون على مستوى الأداء بقدر على النتائج المحققة والهدف المرجو تحقيقه.

وأكد أن مباراة جزر القمر ستشهد الدفع ببعض العناصر الجديدة ممن لم يشاركوا في المباريات الأخيرة من أجل منح راحة كافية لبعض اللاعبين الآخرين وتجهيز البدلاء.

مشددا أن كل ما يتردد بشأن وجود أزمة مع محمد النني لاعب أرسنال والمنتخب غير صحيح نهائيا وكل ما يتردد عن غضب اللاعب لعدم الدفع به أمام كينيا عار تماما من الصحة وان النني سيقود المنتخب أمام جزر القمر دون أدنى مشكلة.

وأكد البدري أن مباراة مصر وجزر القمر صعبة خصوصا وأن المنافس يضم مجموعة مميزه من اللاعبين واستحقوا التاهل لنهائيات البطولة لأول مرة في تاريخهم وهو ما يدل على قوة المنتخب الوليد ورغبته في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة.