شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض استكمال دوري الموسم الماضي لكرة اليد بالقوائم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك، فكرة استكمال مباريات دوري الموسم الماضي بالقوائم الجديدة للفرق.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد اجتمع بمندوبي أندية الزمالك والأهلي والجيش وسبورتنج، وتم الاتفاق على استكمال دوري الموسم الماضي بالقوائم القديمة للفرق الأربعة.

وقال حسن يسري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «اتحاد اليد عقد اجتماعا مع مسؤولي الأندية الأربعة، وأبدت ثلاثة أندية موافقتها على استكمال مسابقة الموسم الماضي بما فيهم الأهلي بالقوائم القديمة».

وأضاف: «اتحاد اليد ولجنة المسابقات يعلمون نتيجة الاجتماع وتم على إثره إبلاغ الأندية باستكمال المسابقة بالقوائم القديمة»، مضيفا: «الأهلي وافق في بداية الموسم على استكمال المسابقة بالقوائم القديمة، وطلب تأجيل موعد المباريات حتى ينسجم فريق المرتبط مع لاعبي الفريق الأول».

وتابع: «الأندية وافقت على اللعب بالقوائم القديمة مرتين في بداية الموسم، والثانية كانت في الاجتماع الأخير، وبناءا على ذلك نرفض تماما استكمال الموسم السابق دوري وكأس بالقوائم الجديدة».