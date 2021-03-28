شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يطلب تعديل عقده مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب محمود حمدي «الونش»، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تعديل عقده مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رفضه العديد من العروض المغرية للرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان أهلي جدة تقدم بعرض لضم الونش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء ولكن الزمالك رفضه بشكل قاطع.

وعلمت «المصري اليوم»، أن الونش يحصل على 6 مليون جنيه في الموسم، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب الحالية وما يقدمه مع القلعة البيضاء مؤخرًا. الونش انضم للزمالك من طلائع الجيش في صيف 2016وحصد الونش مع الزمالك 6 ألقاب، يتصدرهم لقب الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.