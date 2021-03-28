شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يخسر قضيته ضد رامز جلال ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن أشرف عبدالعزيز، محامي الفنان رامز جلال، براءة موكله من التهم التي وُجهت له من قبل المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب السابق ورئيس مجلس الإدارة السابق لنادي الزمالك.

وكتب محامي رامز جلال عبر حسابه على فيسبوك:«اليوم حضر أشرف عبدالعزيز محامي ووكيلاً عن الفنان رامز جلال في الطعن رقم ٣٩٩٠٩ لسنة ٧٤ ق المقام امام محكمة مجلس الدوله المقام ضد الاستاذ نقيب الاعلاميين بصفته والاستاذ مرتضي منصور بصفته خصم متدخل انضمامي لنقابة الاعلاميين بخصوص قرار النقابة بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة الامر الذي حدا بنا لاقامة الطعن بالغاء هذا القرار وجري تحضير الدعوي امام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة ٢٣/٨/٢٠٢٠ تقرر حجز الدعوي للتقرير».

وأضاف:«وانتهي بالرأي بالنسبة لطلب المتدخل بانه لم يبين صفته ومصلحته في التدخل في الدعوي ولم يقدم اية مستندات أو مذكرات شارحه لطلبه لتوضيح مصلحته في التدخل ومن ثم فانه يكون غير ذي مصلحة في تدخله واستناداً للماده الاولي من قانون نقابة الاعلاميين الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦».

وتابع:«ولا يعد نشاطاً أعلامياً الأعمال التمثيلية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الاعمال الترفيهية، وحيث انه تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي بانه ليس من قبيل الأعمال الإعلاميه وعليه فان الطاعن لا يتصف بوصف الإعلامي ولا يتعين عليه القيد بنقابة الاعلاميين، وعليه لا يخضع لسلطة وأختصاصات نقابة الاعلاميين الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر بغير محل مخالفاً للقانون متعيناً الغاؤه وبجلسة اليوم أمام محكمة مجلس الدولة حضر نقيب الاعلاميين ممثلاً عنه محامي النقابة وقدم قرار بسحب والغاء قرار نقيب الاعلاميين وأعتباره كأن لم يكن وحكمت المحكمة بجلسة اليوم ٢٨/٣/٢٠٢١ بانتهاء الخصومة والزام النقابة بمصروفات الدعوي مبرووك رامز جلال وقنوات Mbc وكل عام وسيادتكم بخير ورمضان كريم».