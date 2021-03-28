شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطلب التعاقد مع مهاجم الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التعاقد مع سفيان رحيمي، مهاجم فريق الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم»، أن كارتيرون أبلغ مسؤولو الزمالك، بضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر، في الميركاتو الصيفي، بسبب عدم اقتناعه بإمكانيات مروان حمدي، الذي انضم إلى صفوف الفريق قادما من مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأبدي المدير الفني الفرنسي اقتناعه بإمكانيات سفيان رحيمي الفنية والبدنية، لاسيما بعد تألقه اللافت مع الرجاء والمنتخب المغربي في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين.