شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المنتخب المصري المتوقع أمام جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يختتم المنتخب الوطني الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، استعداداته لمباراة جزر القمر المقرر لها غدا في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر اقامتها بالكاميرون العام المقبل .

ومن المتوقع ان يكون تشكيل منتخب مصر امام جزر القمر محمد الشناوي في حراسة المرمي وعبدالله جمعة وياسر ابراهيم «»على جبر «و محمود حمدي»الونش ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد النني ومحمود حسن «تريزيجيه» ومحمد مجدي «أفشة» ومحمد صلاح ومصطفى محمد «حسام حسن .

و يحتل الفراعنة المركز الاول بالمجموعة السابعة ب9 نقاط وهو نفس رصيد رصيد جزر القمر الذي تاهل لأول مرة في تاريخة لنهائيات بطولة الأمم .

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب قد تعرض لحملة شديدة من النقد بسبب تواضع الاداء في مباراة كينيا الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لمثلة في المباراة التي اقيمت بنيروبي، وأبدت الجماهير تخوفهم من المستوي المتواضع الذي ظهر علية الفراعنة، وهو ما جعل البدري يخرج عن صمتة ويؤكد أن التاهل أهم من الاداء حاليا وسيعالج جميع الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في مباراة كينيا لتلاشيها في مباراة اليوم .

وقال البدري: كل مرحلة ولها متطلبات ولست قلقا بشأن المستوي الذي ظهر عليه المنتخب امام كينيا، لكوننا مطالبون بحسم التاهل وعدم الانتظار للمباراة الأخيرة .

وتابع المدير الفني: لا يوجد لدى مشكلة في كل منتقدي اداء اللاعبين ولهم كل الحق خصوصا وان المنتخب الوطني يضم مجموعة مميزه من اللاعبين ولكن ظروف الطقس وملعب المباراة أثروا على اداء اللاعبين .

وكشف البدري أن هناك مباريات لا ينتظر منها الاداء خصوصا وان الحساب لن يكون على مستوى الاداء بقدر على النتائج المحققة والهدف المرجو تحقيقة .

وأكد أن مباراة اليوم ستشهد الدفع ببعض العناصر الجديدة ممن لم يشاركوا في المباريات الأخيرة من أجل منح راحة كافية لبعض اللاعبين الأخيرين وتجهيز البدلاء .

مشددا ان كل ما يتردد بشأن وجود ازمة مع محمد النني لاعب الارسنال والمنتخب غير صحيح نهائيا وكل ما يتردد عن غضب اللاعب لعدم الدفع به أمام كينيا عار تماما من الصحة وان النني سيقود المنتخب أمام جزر القمر دون أدني مشكلة .

واكد البدري ان مباراة اليوم صعبة خصوصا وان المنافس يضم مجموعة مميزه من اللاعبين واستحقوا التاهل لنهائيات البطولة لأول مرة في تاريخهم وهو ما يدل على قوة المنتخب الوليد ورغبتة في تحقيق نتيجة ايجابية امام الفراعنة .