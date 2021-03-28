شكرا لقرائتكم خبر عن «الحكم الطفل» قاد مباراة بين فريقين يلعبان بالدورى الزامبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم، نجاح الحكم الشاب رافييل مبوتيلا صاحب الـ16 عاما في إدارة مباراة ودية جمعت فريقين يشاركان في الدورى الزامبي الممتاز وهما فريقي فورست رينجرز مع زيسكو يونايتد.

وأشاد الاتحاد الزامبي بالحكم الشاب وإدارته للمباراة باقتدار وأكد أنه قادر على قيادة المباريات في الدورى الممتاز خصوصا وأنه حكم منذ أن كان عمره 13 عامًا، وكان لاعبا ولكنه أنهى مسيرته الكروية بإصابة في الركبة وقرر البدء في استخدام صافرة ليصبح حكم.

وقال مبوتيلا لـ موقع «BBC» إنه كان يريد في السابق أن يكون ممثلا، لكنه أصيب بكسر في ركبته في السنوات الثلاث الماضية وتغيرت خططه، وحبه ليكن حكماً بدأ قبل ثلاث سنوات بعد أن طلب منه أن يكون حكماً لفرق الناشئين.

وأضاف: «تم الاتصال بي وطلب مني أن أكون حكمًا لمباراة ودية للرجال، أنا استمتع بهذا حقا، خاصة بعدما لم أستطع الاستمرار في لعب كرة القدم بسبب إصابة في أوتار الركبة».