شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشيني: الأهلي صبر على كهربا..ومواجهة جزر القمر أصعب من كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرى سامي الشيشيني، المدرب العام السابق لنادي الزمالك، أن النادي الأهلي صبر كثيرًا على محمود عبدالمنعم كهربا، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال سامي الشيشني، في تصريحات إذاعية :«النادي الأهلى صبر كثيرًا على كهربا، على الرغم من المشاكل الكثيرة التي يثيرها اللاعب منذ إنتقاله للقلعة الحمراء».

وأضاف:«لا أعلم سبب صبر الأهلي على كهربا، خاصة أنه من المعروف على النادي الأحمر أنه لا يصبر على لاعبيه وهناك أمثلة كثيرة على ذلك»، مضيفًا:«اللاعب يجب أن يستغل تلك الفرصة ويصبح أكثر إلتزاما».

وعن أداء المنتخب الوطني أمام كينيا قال :«المنتخب ظهر بمستوى سيئ للغاية في المباراة الماضية، وهذا أمر طبيعي لغياب الانسجام بين اللاعبين بسبب عدم خوض أي مباراة رسمية منذ فترة طويلة، فضلا عن نقص الأكسجين وهو ما أثر بالسلب على أداء اللاعبين».

وواصل :«مباراة منتخب جزر القمر، ستكون اصعب من مواجهة كينيا، لأن حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، سيكون مطالب بتحقيق الفوز وتقديم مستوى جيد، للرد على الانتقادات التي تعرض لها في الأيام الماضية، خاصة أن المباراة تقام في القاهرة».

ويلتقي المنتخب الوطني مع جزر القمر، غدا الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.

يذكر أن المنتخب الوطني تأهل إلى نهائيات كأس الامم الافريقية، باحتلاله صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، ويأتي منتخب جزر القمر في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط وكينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتوجو في المركز الأخير برصيد نقطتين.