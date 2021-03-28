شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة والمفتوحة وترتيب المجموعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقام غدا مباراة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة لدوري المجموعات، وتلعب مصر هذه المباراة على تأكيد صدارتها للمجموعة حيث تتصدر هذه المجموعة بفارق هدف عن جزر القمر وتسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان صدارة المجموعة بعدما تأكد تأهل الفريقين لنهائيات الأمم الأفريقية 2022.

ولعب منتخب مصر 5 مباريات حقق الفوز في مبارتين وتعادل في ثلاث مباريات ليحتل المركز الأول في المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب جزر القمر المركز الثاني بفارق هدف واحد فقط، وبنفس العدد من المباريات حقق الفريق الكيني أربع تعادلات وخسارة وحيدة ليحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما يتذيل منتخب توجو قاع المجموعة بتعادلين وثلاث هزائم ليكون رصيدها نقطتين.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة مصر في تصفيات امم افريفيا 2022 قبل مباراة مصر وجزر القمر موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه من الاهداف والفرق بينهما وعدد النقاط لكل فريق.

مباراة منتخب مصر ضد جزر القمر ستقام في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وتنقل هذه المبارة قانة بين سبورت beIN Sports HD 4 وتنقلها أيضا القناة المفتوحة أون تايم سبورت OnTime Sport على الارسال الأرضي وسيلعب في نفس الوقت فريقا كينيا وتوجو من نفس المجموعة.