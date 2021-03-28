شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مسمى حمدان بن راشد على «دولية فزاع للريشة الطائرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * ثاني جمعة: لن ننسى «بو راشد» الأب الروحي لنادي دبي

* العصيمي: زرع بذرة الإرادة والثقة وسقاها من عطائه وحبه لنا

أطلقت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم مسمى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، على البطولة الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «دبي 2021» والتي تنطلق غداً الثلاثاء بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

أعلن ذلك ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة لتغيير المسمى؛ حيث أجمع «أصحاب الهمم» بنادي دبي على هذه التسمية عرفاناً وتقديراً للداعم الأكبر للنادي وحركة «أصحاب الهمم» في الإمارات ودبي.

وقال: «ندعو من أعماق قلوبنا أن يشمل الله تعالى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بعظيم رحمته ومغفرته وأن يدخله فسيج جناته»، وأضاف: «رجل يستحق كل ما تعنيه الكلمة ولن ننساك يا «بو راشد» فصنعيك في كل مكان وجميلك شمل العالم».

وأشار بالرقاد إلى أن «أصحاب الهمم» لن ينسوا الأب الروحي وسيبقى الأب الروحي بما قدمه من دعم مادي ومعنوي طوال هذه الأعوام لينتقل النادي من «صندقة» خشبية إلى أفضل ناد بإمكاناته البشرية والفنية والمادية في العالم وليس منطقة الشرق الأوسط بدعم من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي لم يتأخر في دعم «أصحاب الهمم».

وقال ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم: «إن المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، زرع الإرادة والثقة والعزيمة لدى «أصحاب الهمم» وسقاها من عطائه وحبه وكرمه وأجزل العطاء حتى أتت ثمارها وبات «أصحاب الهمم» عناصر فاعلة في المجتمع وأبطالاً على المنصات العالمية وقيادات في المؤسسات الدولية».

وأضاف: «سيبقى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في قلوب «أصحاب الهمم» فهو صاحب القلب الكبير والداعم الأكبر لنادي دبي لأصحاب الهمم وحركة «أصحاب الهمم» في الإمارات ودبي».