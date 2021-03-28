شكرا لقرائتكم خبر عن 43 فارساً وفارسة في أول مسابقة للدريساج في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، نظم الاتحاد أول مسابقة وطنية للدريساج في رأس الخيمة والتي استضافها نادي الحليفي للفروسية بمشاركة 43 فارساً وفارسة من المواطنين ومن مختلف الجنسيات المقيمة بالدولة.

وشارك لأول مرة سبعة فرسان وفارسات مواطنين من نادي الحليفي للفروسية في رأس الخيمة في المسابقة الوطنية، وحصل من ضمنهم الفارسان محمد جاسم المكي وعبدالرحمن عمر الحمادي على المركز الأول في فئتين مختلفتين، وتوزع 43 فارساً وفارسة على سبع فئات للاختبارات المقسمة حسب مستوى التمكن في رياضة الدريساج، وهي رياضة ترويض الخيل يؤدي فيها الخيل حركات محددة بتوجيه من الفارس في ميدان ذي أبعاد محددة عالمياً، ويتطلب في أدائها الدقة والتوازن والانسجام بين الخيل والفارس.

وأثنى عبدالله الحليفي مؤسس نادي الحليفي للفروسية في رأس الخيمة، على دعم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق لرياضة الدريساج، وتنظيمه لأول مسابقة وطنية في إمارة رأس الخيمة، بمشاركة أكبر عدد من المشاركين المحترفين في رياضة الدريساج، من ضمنهم السبعة فرسان وفارسات الذين تدربوا واستعدوا للمسابقة في النادي، وكانت المسابقة فرصة كبيرة لهم للاحتكاك عن قرب بمحترفي الدريساج والتنافس معهم في هذه الرياضة الأولمبية، التي تؤسس الفارس للكيفية الصحيحة لركوب الخيل والتمكن من التحكم به بانسجام متوافق، متطلعاً لأن يزداد عدد الفرسان والفارسات المواطنين في هذه الرياضة الراقية.

وضم أول فريق فرسان مواطنين في الدريساج في رأس الخيمة كلاً من الفارسات آمنة الحمادي وكليثم علي ومهرة أحمد الشحي، وحصة سيف وشيماء وليد بهلول، والفارسين محمد جاسم المكي وعبد الرحمن عمر الحمادي.