شكرا لقرائتكم خبر عن نيكس يجهض انتفاضة باكس المبتلى بالإصابات في دوري السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

سجل أليك بيركس سبع نقاط من أصل 21 له في اللقاء خلال الربع الأخير، وأحرز ثلاثية كسر التعادل قبل دقيقة واحدة و29 ثانية على النهاية، ليقود نيويورك نيكس للفوز 102-96 على ميلووكي باكس المبتلى بالإصابات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وللمباراة الخامسة على التوالي سجل بيركس 20 نقطة على الأقل، وحقق رقماً شخصياً بتسجيله ست ثلاثيات، وجاءت أهم ثلاثية له بعد أن عوض باكس تأخره بفارق 11 نقطة ليتعادل 96-96 عقب سلة ساحقة من بروك لوبيز قبل 95 ثانية على النهاية.

وبعد وقت مستقطع، مرر إيمانويل كويكلي إلى بيركس الذي تحرك إلى اليمين ثم أطلق تصويبة ثلاثية ليتقدم نيكس 99-96.

وتبادل الفريقان فقدان الكرة، وأضاع آر.جيه باريت لاعب نيكس ثلاثية مع تبقي 20.8 ثانية، وأهدر برين فوربس ثلاثية قبل 8.1 ثانية على النهاية كانت ستمنح باكس التعادل.

واستحوذ نيكس على الكرة ونجح بيركس في التسجيل من رمية حرة بسبب خطأ فني، ليمنح فريقه التقدم 100-96 مع تبقي ثماني ثوان.

وخسر ميلووكي مباراته الثانية على التوالي بعد ثمانية انتصارات متتالية في غياب لاعبيه الأساسيين يانيس أنتيتوكومبو ودونتي ديفينشنزو وجرو هوليداي وكريس ميدلتون بسبب الإصابة.

كما غاب عن ميلووكي لاعبان احتياطيان بارزان، وهما بي.جيه تاكر للإصابة، وبوبي بورتيس بسبب بروتوكولات الصحة والسلامة.