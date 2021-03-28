شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يفاضل بين 3 صالات لاستضافة قمة نهائى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو اتحاد كرة اليد بين 3 صالات هي "استاد القاهرة واتحاد الشرطة وحسن مصطفى بالسادس من أكتوبر"، لاستضافة قمة دورى المحترفين بالدور الثانى من المرحلة الختامية، والتى تم ترحيلها لـ16 أبريل المقبل فى الجولة الختامية، بالرغم من وجودها فى الجولة الـ 11 والتى سيتم تحديد موعد لها والأقرب يوم 8 من الشهر المقبل، فى ظل وجود تعديلات بجدول المسابقة فى ظل عدم وضوح رؤية استكمال موسم الكورونا من عدمه حتى الآن .

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مواصلة الزمالك تصدر دورى محترفين رجال كرة اليد برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد، بعد فوز الأول على سبورتنج والثانى على طلائع الجيش فى الجولة العاشرة بنهائيات دورى المحترفين .

فيما حل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 26 نقطة يليه الأوليمبى رابعا وطلائع الجيش خامسا .

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم كورونا بدورى المحترفين الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و 2 أبريل المقبلين إلى أجل غير مسمى .

كما قرر المجلس استفتاء مركز التسوية والتحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2018 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 1 أبريل موعدا لمواجهات دور الـ 16 بكأس مصر بمواجهات بين كل من، أصحاب الجياد مع الأهلى والبنك الأهلى مع الطيران وبنها مع الزهور و الشمس مع طلائع الجيش وسموحة مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأوليمبى وأسيوط الرياضى مع المعادى والزمالك مع مركز شباب العمال بقنا