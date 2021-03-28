شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يؤكد شفاءه من الإصابة وجاهزيته للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام ظهير، أيمن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، حيث كان تعرض اللاعب للإصابة في عضلة السمانة تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الماضية.

وأوضح حازم إمام، في تصريحات للموقع الرسمي لنادى الزمالك، أنه عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق منذ أربعة أيام، وشارك في التقسيمة التي أقيمت أمس لمدة 90 دقيقة وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.

وأشار حازم إمام ، إلى أن الجهازين الفني والطبي لم يسمحا له بالمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق إلا بعد تعافيه من الإصابة بنسبة 100%.

وتابع ظهير أيمن الزمالك، أنه ينتظر منحه الضوء الأخضر للعودة والمشاركة فى المباريات الرسمية مع الفارس الأبيض، خاصة أنه ابتعد عن المستطيل الأخضر فترة طويلة بسبب إصابة السمانة.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له 3 أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الترجي التونسي في الصدارة برصيد 10 نقاط. مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط. الزمالك في المركز الثالث برصيد 2 نقطة. تونجيث في المركز الرابع برصيد 1 نقطة.

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى..