شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: المنتخب سيواجه صعوبة بتصفيات المونديال.. والدكة لا تليق بالننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه إسماعيل، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطنى تأهل لكأس الأمم الأفريقية بأداء فقير ومشوار غير مقنع طوال التصفيات، وقال طه إسماعيل فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر على إذاعة أون سبورت إف إم، "التشكيل الذى لعب به منتخب مصر أمام كينيا مناسب ولكن على أرض الملعب لم يكن هناك توظيف جيد لهؤلاء اللاعبين، فلم نجد ترابطا ولا تفاعلا للخطوط، فقد تأهلنا بشكل فقير وأداء الفراعنة كمجمل فى التصفيات كلها لم يكن مقنعاً فلقد تعادلنا مع كينيا على ملعبنا ومع جزر القمر وسنواجه صعوبة فى تصفيات كأس العالم".

وأضاف طه إسماعيل، "إذ لم يكن الننى لديه مشكلة بدنية أو مصاب فلا يستحق الجلوس على دكة البدلاء، لا نملك الرفاهية فى إعداد المحترفين لدرجة أن نضع الننى احتياطياً، "ننى كوبر يختلف عن الننى الحالي"، فاللاعب بات يقدم أداءً متطوراً يستقبل بشكل جيد ويمرر بشكل جيد ويصنع فاعلية هجومية ويسجل مع فريقه ليصبح نسخة مختلفة من الننى عن أيام كوبر".

وتابع نجم الأهلى والمنتخب السابق، "لو كان البدرى لديه قناعة بعدم وضع الننى فى التشكيل الأساسى فلماذا أتى به من إنجلترا، لا أتحدث عن قوة ناديه ولكنه يخوض منافسات أصعب من الدورى المصرى ويثبت حضوراً وبالتالى يستحق التواجد فى تشكيل الفراعنة".

وعن مواجهة جزر القمر قال طه إسماعيل، "مباراة تحصيل حاصل ولكن نرغب فى الفوز على جزر القمر بحثاً عن الجانب المعنوى، فلا يصح أن نتأهل سوياً بفارق الاهداف فقط، المحليين سيكون أكثر حرصاً على الاداء من المحترفين الذين بالطبع سيخافون عن أقدامهم حتى يعودوا لأنديتهم بدون أى إصابة".

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مرانه الأخير اليوم الأحد على استاد بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة، استعدادا لمباراة الغد أمام جزر القمر فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويقام مران الفراعنة اليوم فى السادسة مساء، وهو نفس موعد مران منتخب جزر القمر لذا قرر الجهاز الفنى للفراعنة نقل المران إلى بتروسبورت.