شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الترجي يرحب بالانتقال للأهلي فى الميركاتو الصيفى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّب الليبى حمدو الهونى، لاعب الترجى التونسى، بالانتقال للنادى الاهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال نجاح الأهلى فى إتمام المفاوضات بنجاح مع الترجي.

وشهدت الأيام الماضية محاولات من الأهلى لضم النجم الليبى، وجرت محاولات "جس النبض" بين الأهلى واللاعب أعلن خلالها الأخير ترحيبه بارتداء القميص الأحمر.

وأكد النجم الليبى عن طريق وكيل أعماله لإدارة الأهلى أنه لا يمانع اللعب للقلعة الحمراء ولكن لابد من حسم المفاوضات مع الترجى، خاصة أن عقده مازال مُستمراً مع النادى التونسي.

وطالب الهونى، الذى يُعد أحد نجوم الدورى التونسى الفترة الماضية إدارة الأهلى، بإتمام الصفقة مع الترجى حتى يرحل رسمياً لاسيما أنه مُرتبط بعقد مع الترجى ينتهى بعد 3 مواسم.

ويسابق مسئولو الأهلى الزمن لحسم صفقة حمدو الهونى بعدما نال اللاعب إعجاب وإشادة الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مع وكيل أعمال اللاعب للاستفسار عن عقد نجم الترجى التونسى ووجدوا أن العقد مُستمر لمدة 3 مواسم مقبلة، كما أن عقده تضمن شرطاً جزائياً قيمته 2 مليون يورو.

ويرغب الأهلى فى حسم صفقة نجم الترجى بناءً على طلب موسيمانى الذى تابع اللاهب فى أكثر من مباراة الفترة الماضية بدورى أبطال أفريقيا.