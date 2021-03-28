شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تكشف تعرضها للتنمر بعبارات "إيه العضلات اجرى ياعم هتضربنا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت سمر حمزة، بطلة منتخب المصارعة والتى اقتربت بقوة من التأهل لأولمبياد طوكيو، عن بداياتها مع اللعبة وأبرز التعليقات التى كانت تسمعها من المحيطين بها، أو المارة فى الشارع بمجرد رؤيتها.

وقالت سمر حمزة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنها بدأت ممارسة لعبة الكاراتيه، ثم اتجهت للمصارعة، بعد الإعجاب باللعبة فى التليفزيون، ولم تمانع أسرتها فى اختيار اللعبة لأنهم دائما يثقون فى اختياراتها ويدعمونها.



سمر حمزة

وأضافت سمر حمزة أنهت تتعرض للتنمر والانتقاد بمجرد معرفة اللعبة التى تمارسها لكنها استطاعت أن تثبت للجميع أنها قادرة على الفصل بين وقت الرياضة ووقتها خارج الرياضة، قائلة، "ياما اتنمرو عليا وانتقدونى لكن أثبت لهم إنى قادرة أفصل بين المصارعة وبين شخصيتى بعيد عن الرياضة، التعليقات التى أسمعها فى الشارع تسير فى اتجاه واحد وهو أيه العضلات دى، أنتى هتضربى حد، هتتعاركى، أنتى هتتخانقى"، ورغم ذلك لا أستخدم قوتى فى الشارع لأنى إذا استغللت قوتى أكون مسيئة للرياضة لأنى قدوة للجيل الصغير لذا عندما أتعرض للمعاكسة اتجاهل الموقف ولا أرد نهائيا.