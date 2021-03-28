شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني: عدالة الحكم أنقذت المنتخب أمام كينيا.. واستبعاد الننى غير مبرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وائل القبانى، نجم الزمالك السابق، عن حزنه الشديد على المستوى الذى ظهر به المنتخب الوطني فى المباراة الأخيرة أمام كينيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وقال القبانى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" عبر أون تايم سبورت، "حزين جداً على أداء المنتخب أمام كينيا، الثلاثى تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد لم يظهروا بالأداء المنتظر، تريزيجيه فقط هو من ظهر نوعاً ما خلال اللقاء ومع ذلك عندما أجريت تغييرات وتم استبداله".

وأضاف مدافع الزمالك السابق، حمدى فتحى سقط أكثر من مرة مصاباً ومع ذلك أخرج طارق حامد وأبقى عليه، بغض النظر عن إشارة الجهاز الطبى بسلامة اللاعب، وكان الأفضل أن يخرج فتحى وينزل لاعب آخر مع طارق حامد، ولا يصح أن تعتمد على عمر جابر فى الوسط وهو ظهير أيمن فى الأساس.

وتابع القبانى، "عندما يكون معك محمد النني ديفيندر صريح ولاعب بالدورى الإنجليزى لا يجوز عدم الدفع به بحجة عدم الجاهزية، لأنه جاء من إنجلترا جاهزاً، هذه أخطاء مدرب، أما من ناحية اللاعبين فلم أر أى أداء للاعبين خلال اللقاء، ولا أتخيل أن أفضل لاعب فى المباراة أمام كينيا هو الونش، 7 لاعبين على الأقل كانوا خارج اللقاء لماذا لم يقرأ المدرب هذا الأمر".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أنه لولا عدالة الحكم كانت الأمور أصعب، لأن منتخب كينيا استحق ركلة جزاء ولم تحتسب، وكذلك مصر، ولا يمكن أن نقارن منتخب مصر حالياً بمنتخب حسن شحاتة لأننا الآن لدينا لاعبون من أغلى لاعبى العالم.

واختتم وائل القبانى قائلا، "الأهلى والزمالك اتخانقوا على نادى القرن، نادى القرن يعنى أن لديك لاعبين بإمكانهم اللعب على مستوى عالمى، الأهلى والزمالك وبيراميدز هم أعلى أندية فى مصر وفى القارة وظهورنا بهذا الشكل أمام كينيا غير مبرر".