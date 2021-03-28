شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: بلاش قسوة على البدرى.. وكهربا لازم يتعلم درس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وليد صلاح الدين، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بعدم القسوة على حسام البدرى مدرب الفراعنة بعد أداء المنتخب فى مباراة كينيا، وقال وليد صلاح الدين فى برنامجه الحريف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "بلاش الناس تقسو على حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، المنتخب بيتجمع على فترات قليلة.. حد يصدق إن البدرى ماسك المنتخب منذ سنتين واتجمع 34 يوما فقط نصهم ماتشات وعشرة أيام بس تدريبات، فلازم يكون فيه غياب تجانس بين اللاعبين زى اللى حصل فى مباراة كينيا، بالإضافة إلى أن صلاح وتريزيجيه وقفشة ومصطفى محمد كانوا الأسوأ فى مباراة كينيا".

وأضاف وليد صلاح الدين، "لازم البدرى يلعب بالتشكيل الأساسى فى مباراة جزر القمر، لازم نكسب باسكور عشان نصلح صورة الأداء أمام الجمهور".

وعن كهربا قال وليد صلاح الدين، "بصفتى أحد قادة الأهلى عارف إن الأهلى طول عمره بيعمل الصح عشان كده ربنا بيكرمه، وكهربا هيرجع التدريبات بعد مباراة المريخ السودانى ولازم يكون اتعلم الدرس".

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى مرانه الأخير اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة، استعدادا لمباراة الغد أمام جزر القمر فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويقام مران الفراعنة اليوم فى السادسة مساء، وهو نفس موعد مران منتخب جزر القمر لذا قرر الجهاز الفنى للفراعنة نقل المران إلى بتروسبورت.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.