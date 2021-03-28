شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشينى: مباراة جزر القمر الأصعب للبدرى..والأهلى صبر كتير على كهربا وبحب قفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سامى الشيشينى نجم الزمالك الأسبق، أن مباراة جزر القمر أصعب من مباراة كينيا بالنسبة لحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، وقال سامى الشيشينى فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحريف عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "منتخب مصر ظهر بشكل سيىء فى مباراة كينيا لأن المنتخب لم يتجمع ولم يخوض مباراة ودية قبل الرسمية وظهر غياب التجانس بين الخطوط، بجانب نقص الاكسجين فى كينيا أثر على أداء اللاعبين".

وأكمل ساسى الشيشينى: "منتخب مصر حقق الهدف بالصعود ولكن مباراة جزر القمر هى الأصعب للبدرى من مواجهة كينيا فهو مطالب بالفوز وتقديم أداء ممتع لمواجهة الانتقادات الجماهيرية".

ويضيف الشيشينى: "لو كنت مكان البدرى كنت هلعب مباراة جزر القمر بتشكيل مكون من الشناوى وعبد الله جمعة ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر ومحمد الننى وعمرو السولية وتريزيجيه ومحمد صلاح وأفشة ومحمد شريف".

وتابع: أتوقع أن يظهر منتخب مصر بشكل جيد ويفوز بنتيجة كبيرة على منتخب جزر القمر.

وعن قفشة قال سامى الشيشينى: "بحب قفشة جدا وصورته مع زيزو عملت أزمة فى بعض مواقع الزمالك وعشان كدا بينزل صوره مع لاعبى الزمالك كلهم عشان يقول للناس مش بس زيزو أنا بتصور مع الكل".

وعن كهربا قال سامى الشيشينى: "الأهلى صبر عليه كتير أوى ومش عارف ليه، الأهلى طول عمره مبيصبرش كدا ولازم كهربا يستغل الفرصة".

وعن الإسماعيلى قال الشيشينى: "تولى إيهاب جلال مفاجأة ليا بس لازم يغير طريقة لعبه لأنها مش هتنفع مع الإسماعيلى الذى يملك أسوأ خط دفاع وبالتالى لن يستطيع بناء الهجمة مثل طريقة إيهاب جلال".

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مرانه الأخير اليوم الأحد على استاد بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة، استعدادا لمباراة الغد أمام جزر القمر فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويقام مران الفراعنة اليوم فى السادسة مساء، وهو نفس موعد مران منتخب جزر القمر لذا قرر الجهاز الفنى للفراعنة نقل المران إلى بتروسبورت.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.