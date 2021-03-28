شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان من إيهاب جلال بشأن الراحلين عن الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تأجيل حسم ملف اللاعبين الراحلين عن صفوف قلعة الدراويش في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت "المصري اليوم" أن إيهاب جلال، قرر تأجيل حسم ملف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري، حيث أكد المدير الفني للجنة الفنية بالنادي برئاسة علي أبو جريشة، أنه لن يحسم مصير الراحلين إلا بعد مشاهدة جميع اللاعبين في الملعب.

وقرر المدير الفني للدراويش، منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباريات الودية التي يخوضها الفريق في تلك الفترة للحكم النهائي على مستواهم الفني، وحسم أمر رحيلهم عن النادي من عدمه.

وكانت اللجنة الفنية بالإسماعيلي، استقرت على رحيل بعض اللاعبين في نهاية الموسم الجاري على رأسهم الظهير الأيسر الجزائري رضوان شريفي والمهاجم الناميبي بينسون شيلونجو، لضعف مستواهما الفني، وفشلهما في إثبات جدارتهما مع الفريق الفترة الماضية.