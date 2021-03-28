شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف ينهي جدل الأهلى مع المنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، في مران فريقه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا، لينهي حالة الجدل الذي أثير عن انضمامه لمنتخب مصر مصابا.

وانتظم أيمن أشرف في مران الأهلي الجماعي اليوم، بعدما تأكد طبيب الفريق أحمد أبوعبلة من جاهزيته، إثر استبعاده من معسكر منتخب مصر الذي يستعد للقاء جزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا.

وحرص بيتسو موسيماني وجهازه على عقد جلسة خاصة مع أيمن أشرف، بعد عودته من أجل الاطمئنان عليه وعلى جاهزيته، بعدما أثار انضمامه لمنتخب مصر استعدادا للقاء كينيا غضب ناديه، بسبب شكواه من خشونة في الركبة وعدم مشاركته في اللقاء للإصابة.

في سياق آخر، من المقرر أن يلحق والتر بواليا المهاجم الكونغولي ببعثة الأهلي في السودان، بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده بتصفيات أمم إفريقيا.

في المقابل سيعود المالي أليو ديانج إلى القاهرة، بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده ويرافقها في رحلتها إلى السودان.

ويجري الأهلي مسحة طبية غدًا الإثنين قبل السفر إلى السودان، للاطمئنان على لاعبي الفريق وكافة أفراد البعثة المسافرة.

ومن المقرر أن يواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة المريخ، بعدما حدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى السودان لخوض المباراة.