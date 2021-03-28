شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يرفض العودة إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر رجب بكار، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، حتى نهاية الموسم الجاري، عدم العودة للفريق السماوي، بعد نهاية فترة الإعارة.

وكان رجب بكار، انتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا، في الصيف الماضي قادمًا من بيراميدز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع.

وعلمت "المصري اليوم" أن رجب بكار، يرفض العودة لصفوف بيراميدز في نهاية الموسم الجاري، حيث يرغب اللاعب في الاستمرار مع نادي سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، وذلك لشعوره بالراحة داخل النادي ومشاركته مع الفريق بشكل أساسي.

ويستعد سيراميكا كليوباترا حاليًا لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها 3 إبريل المقبل، على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا، المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتعرض للهزيمة في 5 مباريات، أحرز لاعبوه 19 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.