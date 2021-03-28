شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات كأس مصر للقوس والسهم بـ«ايروسبورت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق الجمعة منافسات بطولة كأس مصر للقوس والسهم «التصنيف الذهبي» والتى تقام على مدار يومين، 2 و3 أبريل المقبل، بنادي ايروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، بمشاركة 180 لاعب ولاعبة، يمثلون 10 أندية مصرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ومن المعروف أن نادي ايروسبورت يستضيف منافسات كأس مصر للقوس والسهم بصفة سنوية بعدما حقق عدة نجاحات في البطولات السابقة.

وكانت البطولة التي أقيمت الموسم الماضي شهدت مشاركة 220 لاعب ولاعبة بمقر النادي وحققت نجاحا كبيرا.

وتعد بطولة كأس مصر تجربة قوية للاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها العام الجاري، بعدما تأهل مقعد «الزوجي المختلط» بالإضافة إلى مقعد في منافسات فردي الرجال ومقعد في منافسات فردي السيدات وذلك بعد الفوز بذهبية دورة الألعاب الأفريقية.