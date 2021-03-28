شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ليس الأول.. شيكابالا وحسام غالي سبقا نجم البرتغال في إلقاء شارة القيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على ما قام به الدون كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وفريق يوفنتوس الإيطالى بإلقاء شارة القيادة «الكابتن» في مباراة منتخب بلاده مع صربيا بعد أن أحرز هدفاً في الدقيقة 93 لكن الحكم لم يحتسبه ليعترض رونالدو بقوة عليه وينال الكارت الأصفر قبل أن يقوم بإلقاء الشارة على الأرض أثناء خروجه منفعلاً من الملعب.

واعتبرت أغلب الصحف العالمية ما قام به كريستيانو رونالدو غيرة إيجابية على منتخب بلاده خصوصاً أن الإعادة في شاشة التليفزيون أثبتت صحة الهدف الذي أحرزه.

كانت المباراة بين المنتخبين البرتغالى والصربى والتى أقيمت في الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 انتهت بالتعادلالإيجابى بينهما 2/2 ليرتفع رصيد كل فريق إلى 4 نقاط ويحتل بهم منتخب البرتغال المركز الثالنى، متقدما على نظيره الصربى المتساوى معه بنفس رصيد النقاط بفارق الأهداف.

وقام رونالدو بالاعتذار لجماهير بلاده لتوضيح موقفه قائلاً إنه مصدر فخر له كونه قائداً لمنتخب بلاده، لكنه لم يتمالك أعصابه وهو يرى بلده يتأذى من القرار الخاطىء للحكم.

ما قام به رونالدو ليس جديدً على الملاعب العالمية والمحلية في مصر حيث سبق العديد من كباتن الفرق والمنتخب، وخلال التقرير التالى نرصد أشهر وقائع إلقاء شارة الكابتن في الملاعب المصرية بسبب انفعالات مفاجئة ومواقف خارجو عن إرادة لاعبيها:

البداية مع شيكابالا نجم نجوم فريق الزمالك ومعشوق الجماهير البيضاء، فلا يختلف اثنان على عشق شيكابالا للفانلة البيضاء وكونه ضحى بالكثير من أجل نادى الزمالك ورفض العديد من الإغراءات المادية بسبب القلعة البيضاء، لكن الأباتشى وقع في فخ الانفعال المفاجىء في المباريات مرتين ليكون الضحية فيهما شارة الكابتن.

ففى المرة الأولى، وخلال مواجهه الزمالك مع المغرب الفاسى في البطول الأفريقية بالقاهرة، كانت نتيجة المباراة 2/ صفر للزمالك وأراد حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب الوطنى وقتها استبدال شيكابالا، فما كان من الأخير إلا أن ألقى شارة الكابتن على الأرض أثناء خروجه منفعلاً، ودخل وقتها في مشادة كلامية مع مديره الفنى، وقال له «متلعبنيش معاك تانى..مشينى يا راجل..إنت زهقتنى».

أما الواقعة الثانية مع شيكابالا فكانت في مباراة نهائى دورى رابطة أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقى، وكان الزمالك متقدما وقتها بهدف للاشىء، وأثناء قيام الجهاز الفنى للزمالك باشراك شيكابالا في الشوط الثانى على حساب رمزى خالد، قام أحد اللاعبين باعطاء شيكابالا شارة الكابتن أثناء نزوله، لكنه قام بالقائها أرضاً اعتراضاً من جانبه على نزوله المباراة متأخراً.

;شيكابالا ; (محمود عبد الرازق)، لاعب نادي الزمالك، يلقي شارة الكابتن، بعد خروجه من الملعب، في مباراة الفريق مع فريق نادي سموحة، استاد الإسكندرية، 17 سبتمبر، 2010. كانت المباراة بين الفريقين انتهت 3 - 1 لصالح نادي الزمالك، ليترفع رصيد الفريق إلى ثمان نقاط و يحتل المركز السابع في الترتيب العام لفرق الدوري الممتاز. في وقت لاحق، قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنية على فريقيّ الزمالك وسموحة، وذلك لح - صورة أرشيفية

ولم تكن وقائع إلقاء شارة الكابتن قاصرة على الزمالك فقط، حيث تعرض لها هذة المرة النادى الأهلى بواسطة نجمه الكبير حسام غالى، وعلى الرغم من الغيرة الشديدة التي كان يتمتع بها حسام غالى على فانلة النادى الأهلى أثناء المباريات وكونه واحداً من أكثر لاعبى الأهلى على مدار تاريخه حرصاً على رفعة شأن فريقه الأهلاوى، لكن خروج حسام غالى عن شعوره في مباراة فريقه مع حرس الحدود أوقعته في فخ إلقاء شارة الكابتن.

فأثناء مباراة النادى الأهلى مع حرس الحدود، في بطولة الدورى العام، وكان الحرس وقتها متقدما بهدف للاشيء، دخل حسام غالى لاعب الأهلى في التحام قوى مع أحمد حسن مكى مهاجم الحرس، فأشهر الحكم الكارت الأصفرفى وجه غالى، الأمر الذي أدى لانفعال غالى فنال الكارت الأصفر الثانى وبالتالى الكارت الأحمر، ما أدى لخروج اللاعب عن شعوره، وقام بشكل متسرع بإلقاء شارة الكابتن أرضاً قبل أن يتوجه أليها ويقوم بالتقاتها أثناء خروجه من أرض الملعب.