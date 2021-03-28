شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد مفاوضاته مع جاسكون موليكا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي كريم خطاب، إن الكونغولي جاسكون موليكا، هداف مازيمبي السابق وستاندرلييج البلجيكي الحالي، بات قريباً من الانضمام لصفوف الأهلي في الموسم المقبل.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «مصادر من داخل الأهلي أكدت على طرح اسم موليكا بناء على رغبة المدير الفني موسيماني».

وواصل: «الصورة التي نشرها اللاعب عبر حسابه بانستجرام ليست وليدة الصدفة بل بالفعل الأهلي فتح مفاوضات قوية من اللاعب في ظل رغبة موسيماني في التعاقد مع مهاجم سوبر».

وأكمل: «موسيماني عقد جلسة مع أكرم توفيق وطالبه بالتركيز للاعتماد عليه الفترة المقبلة بعد إصابة حمدي فتحي».

بقى أن نذكر أن موليكا قد أثار جدلاً بنشر صورته عبر انستجرام بقميص الأهلي، مشيراً إلى أنها هدية من مواطنه والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر.