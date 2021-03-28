شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: لو دربت الأهلي سأقدم مستوى أفضل من موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا شحاتة، المدير الفني لفريق نادي الجونة، إنه كان قادراً على قيادة الأهلي لمستويات فنية أفضل مما يظهر عليها الفريق في ولاية موسيماني، لو كان مديراً فنياً للأحمر.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «لو كنت مدرباً للأهلي لكنت قدمت مستويات أفضل مما عليه الفريق في الوقت الحالي تحت قيادة موسيماني».

وعن والتر بواليا المنتقل لصفوف الأهلي من الجونة: «لاعب مميز للغاية ولكنه لازال يعاني من بعض الضغوط الجماهيرية وأتوقع أن يُظهر مستواه الحقيقي مع الوقت».

وأتم: «أزمة بواليا هي دخوله تشكيلة الفريق بشكل أساسي مع قدومه لو كنت مكان موسيماني لأدخلته بشكل تدريجي».

وكان شحاتة قد تألق بقميص الأهلي مطلع الألفية الحالية، فضلاً عن شغل منصب عضو لجنة التعاقدات بالنادي في سنوات ماضية.