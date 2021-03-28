شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«يربط أحذية اللاعبين».. صورة تثير الجدل حول حكم مباراة الجزائر ‏ضد زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تداولت الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحكم جزر القمر محمد أوديلو، الذي أدار مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره الزامبي، وهو يقوم برط حذاء أحد لاعبي منتخب الأخير.

وشهدت إدارة أوديلو لمباراة الجزائر وزامبيا بالجولة الماضية من تصفيات أمم أفريقيا 2022 لغطاً كبيراً بعد احتسابه ركلتي جزاء للمنتخب الزامبي ساهمت في تعادله أمام محاربي الصحراء بنتيجة 3-3، وهو ما دفع لتلقيه انتقادات لاذعة.

وظهر محمد أوديلو صاحب الـ 38 عاماً وهو يقوم برط حذاء أحد نجوم المنتخب الزامبي قبل انطلاق المباراة، مما أثار جدلاً كبيراً حوله.

وتأهل منتخب الجزائر إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022 رفقة نظيره الزيمبابوي من المجموعة الثامنة للتصفيات.

حكم مباراة الجزائر وزامبيا